Армия 16 августа 2023, 20:19 Специалисты российского KMZ создали универсальный катер-беспилотник Завод KMZ представил на «Армии-2023» универсальный катер-беспилотник РИА «Новости»

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Работники Кингисеппского машиностроительного завода (KMZ) разработали универсальный безэкипажный катер на основе платформы «Визир». Об этом на форуме «Армия-2023» сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Его слова привело РИА «Новости».

Даниленко указал, что на новый ударный катер можно установить электропривод. Поэтому разработка сможет работать с главным двигателем, аккумуляторами и возможностью малого хода на экономном режиме.

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«Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты», — отметил управляющий директор KMZ.

Он обратил внимание, что запас хода ударного катера составит до 600 километров на малых скоростях. Однако на больших оборотах дальность будет снижаться. Несмотря на это, судно сможет разогнаться до 80 километров в час.

На форуме «Армия-2023» также представили универсальную малогабаритную торпеду, предназначенную для уничтожения подлодок и подводных беспилотников.

Кроме того, подмосковный «Энергомаш» представил образцы двигателей для ракет «Ангара», «Союз-5» и «Амур», а также двигательную установку для аппарата связи «Марафон».