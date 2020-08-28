Специалисты представили новый прицел «Легат 335»

Его представили на форуме «Армия-2020». Он может поразить мишень на расстоянии 1,2 километра. Прицел собирают на российских комплектующих.

«Это очень компактный тепловизионный прицел, на матрице 12 микрон… Интересен данный прибор тем, что при столь компактных размерах он уверенно обнаруживает человека на дистанции до 1500 метров и позволяет уверенно поразить ростовую мишень на расстоянии до 1200 метров», — пояснил Бернацкий.