Армия 01 сентября 2023, 12:02 Специалисты из 26 стран пройдут подготовку в Военной академии Генштаба Шойгу: представители 26 стран пройдут подготовку в Академии Генштаба в этом году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специалисты высшего звена из дружественных России государств пройдут подготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ в текущем году. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу, поздравляя слушателей и преподавателей академии со стартом учебного года. Его слова опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр отметил, что около 80% обучающихся в Академии Генштаба — ветераны боевых действий, почти 40% — участники спецоперации на Украине. Шойгу назвал опыт аудитории бесценным и сообщил, что благодаря этим навыкам удастся актуализировать учебные программы образовательных организаций Минобороны.

Реклама

Этот опыт позволит воспитывать честных, смелых и ответственных за судьбу России граждан, указал руководитель военного ведомства. Кроме того, он принесет пользу зарубежным партнерам страны, заявил министр.

«В том числе военным специалистам высшего звена из 26 дружественных государств, которые пройдут подготовку в академии в этом году», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что за почти двухвековую историю легендарное военное учебное заведение выпустило более 25 тысяч специалистов. Они внесли значительный вклад в защиту суверенитета государства и повышение его обороноспособности, подчеркнул министр.