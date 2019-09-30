Специалист по бронетехнике обозначил преимущества и недостатки танка Т-90М

В войска начали поступать новые танки Т-90М Подробнее

«Т-90 изначально танк более продвинутый, у него лучше защита и более совершенный комплекс управления вооружением. В основе — система „Калина“, которую сейчас скрещивают с элементами „Арматы“», — пояснил Хлопотов.

По его словам, главный принцип системы управления огня нового танка в опережении — раньше увидеть противника и произвести выстрел быстрее. В лобовой части боевой машины установлен комплекс динамической защиты «Реликт». При этом она оснащена движком мощностью 1130 «лошадок».

По мнению эксперта, решение вынести на корму часть боекомплекта и внутренних укладок является спорным решением, поскольку броня верхних проекций не самая мощная.

«Все остальное в этой боевой машине — оптимально», — заверил специалист.