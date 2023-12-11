Армия 11 декабря 2023, 08:48 Создатели детектора «Булат» научат его засекать украинские дроны «Фурия» 3mx: военные в зоне СВО помогли инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА Скриншот с видео / YouTube

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Российские военнослужащие помогли разработчикам детектора обнаружения дронов «Булат» улучшить его. Они передали инженерам пульт от украинского беспилотника «Фурия», сообщил РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

Инженеры взяли за основу «Булата» китайскую модель. Ее усовершенствовали, и теперь детектор способен засекать дроны FPV, Autel и DJI с расстояния более 1,5 километра. Военные получили первые образцы устройства в мае и помогли его усовершенствовать.

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«Недавно бойцы прислали нам пульт от вражеской „Фурии“. Сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на „Фурию“. Скоро все дроны противника будут видны», — сказал собеседник агентства.

Сергей Шандобыло сообщил, что детекторы обнаружения БПЛА уже спасли тысячи человек. Теперь компании предстоит нарастить их производство.

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