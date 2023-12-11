11 декабря 2023, 08:48
Создатели детектора «Булат» научат его засекать украинские дроны «Фурия»
3mx: военные в зоне СВО помогли инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА
Российские военнослужащие помогли разработчикам детектора обнаружения дронов «Булат» улучшить его. Они передали инженерам пульт от украинского беспилотника «Фурия», сообщил РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.
Инженеры взяли за основу «Булата» китайскую модель. Ее усовершенствовали, и теперь детектор способен засекать дроны FPV, Autel и DJI с расстояния более 1,5 километра. Военные получили первые образцы устройства в мае и помогли его усовершенствовать.
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«Недавно бойцы прислали нам пульт от вражеской „Фурии“. Сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на „Фурию“. Скоро все дроны противника будут видны», — сказал собеседник агентства.
Сергей Шандобыло сообщил, что детекторы обнаружения БПЛА уже спасли тысячи человек. Теперь компании предстоит нарастить их производство.
В России создали подводный дрон разминирования «Скат». Разработка конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» способна поднимать предметы со 100-метровой глубины.
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