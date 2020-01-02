Создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов умер в новогоднюю ночь

Главный конструктор боевых машин пехоты (БМП) второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

В разговоре с РИА «Новости» представитель курганского правительства выразил соболезнования в связи со смертью конструктора.

«Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока не известна», — сказал ТАСС председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

Александр Благонравов родился в Москве в 1933 году. Был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, с 1989 года в течение 10 лет работал заведующим кафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета.

Благонравов является создателем БМП-2 и БМП-3. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, в 1996 году получил почетное звание заслуженного деятеля науки и техники.