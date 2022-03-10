Создать условия для безопасности. Названы причины, по которым РФ рано завершать спецоперацию

Россия в рамках спецоперации противостоит не Украине как таковой, а нацистам, которые как раз захватили власть в стране и создали угрозу для РФ. Их нужно поймать, предать суду или уничтожить, заявил в эфире «360» политолог Александр Перенджиев.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы освободить страну от националистов, террористов и фашистов. Украинские радикалы восемь лет подвергали мирных жителей ДНР и ЛНР геноциду, напомнил он.

О начале операции президент России Владимир Путин объявил ровно две недели назад, 24 февраля. Перенджиев заявил, что не согласен с мнением, что она якобы проходит медленно.

«Пытаться сразу уйти — это значит все перечеркнуть. Те задачи, которые мы перед собой ставили. И самое главное — то, что все равно придется возвращаться, но уже в более тяжелых условиях. Сейчас понятно, что надо останавливаться, но все военные операции нужно проводить с точки зрения именно гуманитарной, создать как можно больше условий для безопасности мирных жителей», — сказал военный политолог.

Перенджиев отметил, что одна из задач спецоперации РФ — безопасность гражданского населения.

«Если б мы стали быстро, как некоторые считают, действовать, более жестокими мерами, то на выходе мы бы получили жесточайшее сопротивление жителей Украины. А сейчас создаются условия для того, чтобы мы формировали общественное мнение на Украине о благожелательном действии российских войск», — пояснил он.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявил «360», что Россия могла бы взять Киев за четыре дня, если бы действовала так же жестоко, как США, которые уничтожают и сметают все живое на пути.