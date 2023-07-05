Армия 05 июля 2023, 14:49 Современная и героическая. Медведев оценил состояние российской армии Зампред Совбеза: армия России современная и героическая, несмотря на проблемы РИА «Новости»

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Российская армия имеет некоторые проблемы, но, несмотря на это, является современной и героической. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал об этом ТАСС.

«Наша армия современная и героическая, несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы», — заявил он.

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Медведев заявил, что любой конфликт можно быстро остановить — либо заключением мирного соглашения, либо применением ядерного оружия. Спецоперация, по его мнению, завершилась бы за несколько месяцев, если бы НАТО прекратил поставки оружия на Украину. Зампред Совбеза сказал, что, если это сделают сейчас, столкновение остановится через несколько дней.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял 21 июня, что Запад развернул против России настоящую войну, но армия сделает все необходимое для обеспечения безопасности страны.