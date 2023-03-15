Армия 15 марта 2023, 10:33 Совместные военные учения Китая, Ирана и России пройдут в Оманском заливе Минобороны КНР: Китай, Иран, Россия проведут в Оманском заливе военные учения РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Оманском заливе пройдут совместные военные учения Китая, России, Ирана и других стран «Пояс морской безопасности — 2023» (Security Bond 2023). Маневры помогут углубить сотрудничество и показать сплоченность их участников, сообщило Министерство национальной обороны КНР.

Программу составили на основе совместных морских учений Китая, России и Ирана в 2019 и 2022 годах. Военные отработают совместные действия в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Маневры, по словам министерства, углубят практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц и продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море.

Реклама

«Учения придадут позитивную энергию региональному миру и стабильности», — объявила китайская сторона.

Реклама

Корабли России, Китая и ЮАР в феврале встретились в Индийском океане. Во время учений они занимались тактическим маневрированием в различных строях и боевых ордерах, отрабатывали стрельбу по мишени и противоминную оборону.