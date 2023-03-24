Армия 24 марта 2023, 17:01 Совместные учения с ВС России начались в Абхазии Минобороны Абхазии сообщило о совместных тактических учениях с ВС России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Абхазии проходят совместные тактические учения с подразделениями ВС России. Учения с боевой стрельбой носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Абхазии, уточнила пресс-служба Минобороны республики.

Цель мероприятия сформулировали как «слаживание действий войск при выполнении задач по боевому предназначению». Учения проходят одновременно на всех полигонах и незнакомых войскам участках местности. Участвуют также резервные формирования военного времени.

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Вооруженные силы отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Войска тренируют с учетом опыта современных конфликтов и перспективы их развития.

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Во время этих учений впервые удалось опробовать информационно-телекоммуникационную систему управления войсками гарантированной стойкости.

«В целом в ходе тактических учений отработан динамичный характер современных боевых действий», — уточнили в абхазском оборонном ведомстве.