Совместные с Россией учения по стрельбе пройдут на белорусском полигоне

Российско-белорусские учения по стрельбе пройдут на полигоне Обуз-Лесновский. Информацию об этом от Министерства обороны России передало РИА «Новости».

Учения пройдут 19 февраля, в их ходе предусмотрена боевая стрельба. Также в рамках учений бригада морской пехоты вместе с белорусскими военными отработает оборонительное сражение при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

На демонстрацию и отработку практических боевых действий в качестве наблюдателей в Минск пригласили иностранных военных атташе и представителей прессы.

Совместные учения России и Белоруссии начались 10 февраля в рамках программы «Союзная решимость — 2022». В их ходе военным предстоит отработать пресечение и отражение внешней агрессии во время проведения оборонительной операции и задачи по противостоянию терроризму и защите общих интересов.