Совместные российско-монгольские учения «Селенга-2022» стартовали в Монголии

На полигоне «Ховд» в западной части Монголии стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Восточный военный округ.

«В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения „Селенга-2022“. Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников», — привело агентство сообщение округа.

Штабы руководства после завершения торжественной части приступили к планированию совместных действий войск. В общей сложности в учениях принимают участие до 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц боевой техники.

На учениях, как отмечается, отработают подготовку и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности, а также в городских условиях.

До этого сирийские военные при поддержке российской армии отработали форсирование водной преграды при наступательной операции. Как отметило Минобороны РФ, эти маневры стали первыми в истории современной Сирии учениями такого масштаба.