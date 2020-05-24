Советник Трампа назвал Калининградскую область кинжалом в сердце Европы

Военная активность России в Калининградской области угрожает странам Балтии и другим союзникам США, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он назвал регион «кинжалом в сердце Западной Европы».

Рассуждая о выходе США из Договора по открытому небу, О’Брайен заявил, что США не удалось согласовать инспекционный полеты над Калининградской областью, где Россия располагает «огромным количеством ракет и вооружений».

Советник рассказал немецкому таблоиду Bild, что у США есть и другие технические средства, «чтобы наблюдать за тем, что делают русские», и Вашингтон будет стремиться к тому, чтобы выход из договора по ним не ударил: США будут делиться «всеми возможными сведениями», которые смогут собрать.

«Чтобы наши союзники понимали, чем занимаются русские в Калининградской области, кинжале в сердце Западной Европы», — добавил О’Брайен.

По его мнению, регион должен быть центром торговли, туризма и социального взаимодействия между Россией и Западной Европой. А Москва превратила область «в закрытую военную базу, изобилующую высокотехнологичным оружием и ракетами».

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу, обвинив Россию в его нарушении. США перестанут выполнять обязательства по договору через полгода.