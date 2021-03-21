В соцсетях напомнили Пашиняну о его словах про полет Су-30 с ракетами

Пользователи Facebook напомнили премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который сообщил о покупке у России Су-30 без ракет, что летом 2020 года он говорил о полете тех же истребителей с ракетным испытанием. Об этом политику написали в Facebook, где распространился скриншот с его высказыванием.

Пашинян накануне признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух». Самолет был доставлен в мае, поэтому не удалось приобрести ракеты до войны. Ответственность за такое решение Пашинян возложил на предыдущее руководство страны. Он поинтересовался, почему прежние власти не купили самолеты. Премьер задался вопросом, как за 26 лет государство так и не обзавелось истребительной авиацией. Несмотря на это, Пашинян полностью взял на себя ответственность за поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном осенью 2020 года.

Теперь же в Facebook распространяется скрин записи Пашиняна в той же соцсети от 3 июля 2020 года. В посте утверждается, что Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с «боевым поражением», произведя испытания ракет класса «небо — земля» для «наступательных действий». Пашинян тогда отметил, что «все цели были поражены с высокой точностью».

О неоснащенных боеприпасами Су-30СМ, которые были закуплены у России, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, РФ не продает за рубеж ракеты «воздух — воздух» дальностью 130 километров. Власти Армении не подтвердили это заявление. Он также говорил, что в 2016 году отговорил руководство страны от покупки самолетов, но позже их все равно приобрели.

В январе 2019 года Армения подписала с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ. Спустя месяц власти республики захотели приобрести еще восемь истребителей.