Армия 12 апреля 2023, 18:28 Сотрудников Минобороны предложили штрафовать за срыв гособоронзаказа Рабочая группа по СВО призвала штрафовать сотрудников Минобороны за срыв гособоронзаказа РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам специальной военной операции предложила привлекать к административной ответственности представителей Минобороны за срыв и нарушение условий гособоронзаказа. Соответствующий законопроект отправили на отзыв в правительство, сообщили в Telegram-канале группы.

По словам главы подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимира Гутенева, нарушения сроков и порядка приемки со стороны военпредов влекут за собой срывы сроков поставки техники в зону спецоперации. Особенно это заметно во время серьезного увеличения объемов выпуска военной продукции.

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Он пояснил, что в случае невыполнения гособоронзаказа в отношении должностных лиц предприятия-исполнителя предусмотрена уголовная ответственность.

«В то же время представителям Минобороны грозит только дисциплинарное взыскание», — подчеркнул Гутенев.

Рабочая группа предложила штрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 рублей за каждое нарушение.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что расход боеприпасов в условиях специальной военной операции серьезно вырос. Поэтому нужно без сбоев обеспечивать потребности российской армии, подчеркнул он.