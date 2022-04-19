Сотрудники МВД ЛНР предотвратили диверсию в Харьковской области

Сотрудники МВД Луганской Народной республики предотвратили диверсию, которая готовилась в селе Цуповка Харьковской области и ставила целью дискредитацию военнослужащих РФ. Об этом сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на центр общественных связей МВД ЛНР.

В ведомстве получили оперативные данные о том, что в заброшенном доме может скрываться диверсионная группа. Сотрудники МВД ЛНР провели «комплекс специальных мероприятий» и обнаружили на указанном месте подготовленную и упакованную военную форму с российскими знаками отличия, коктейли Молотова, оружие и боеприпасы.

«Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку, с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации», — отмечено в сообщении.

Сотрудники МВД ЛНР выполняют свои «профильные боевые задачи» в ходе спецоперации на Украине в соответствии с «договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», добавили в центре общественных связей.

«Известия» напомнили: 17 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины через начальника полиции порта Херсона завербовала членов территориальной обороны для диверсий в тылу войск РФ. Найденные документы датированы 2014 годом — это говорит об использовании старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп еще с того времени.