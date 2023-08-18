Армия 18 августа 2023, 15:09 Сотрудник Минобороны РФ Осадчук: принятие решения о применении оружия нейросетям никогда не доверят

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Принятие решений о применении оружия никогда не доверят искусственному интеллекту. Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук сайту телеканала «Звезда».

По его словам, применение современных технологий в таких случаях возможно только в качестве подсказок и поддержки. Кроме того, нейронные сети хорошо себя проявляют в системе навигации.

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Осадчук отметил, что главные решения в армии всегда будет принимать только человек.