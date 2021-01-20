Сотрудничество со странами АТР оценили в Минобороны РФ

Фомин назвал АТР «локомотивом мировой экономики», поскольку регион является одним из центров мирового развития.

«Вместе с тем при всех положительных тенденциях дестабилизирующее влияние на развитие обстановки в АТР оказывают геополитические амбиции отдельных государств и их противоборство за региональное лидерство», — обратил внимание замминистра.

Он добавил, что в противовес этому АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) играет связующую роль в обеспечении безопасности и мира в регионе.

Отмечается, что в рамках АСЕАН создан механизм взаимодействия оборонных ведомств 18 государств — Совещание министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»). В этом механизме участвуют РФ, США, КНР, Индия, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.