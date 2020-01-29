Состав Черноморского флота усилил МРК «Ингушетия»

По данным издания, «Ингушетия» является восьмым судном модернизированной серии «Буян-М», который построили на Зеленодольском заводе имени Горького. Кроме «Ингушетии» в этот проект входят корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». Они предназначены для охраны и защиты экономической зоны страны. Отмечается, что их отличают широкие боевые возможности.