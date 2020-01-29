Состав Черноморского флота усилил МРК «Ингушетия»
В конце 2019 года в состав Черноморского флота России приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», который оснащен высокоточным ракетным комплексом большой дальности «Калибр». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, «Ингушетия» является восьмым судном модернизированной серии «Буян-М», который построили на Зеленодольском заводе имени Горького. Кроме «Ингушетии» в этот проект входят корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». Они предназначены для охраны и защиты экономической зоны страны. Отмечается, что их отличают широкие боевые возможности.