Состав Черноморского флота пополнился гидрографическим катером

Большой гидрографический катер проекта 23040Г «Борис Слободник» включили в состав Черноморского флота. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

Катер будет базироваться в Новороссийске. «В ближайшее время экипаж новостройки начнет отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач», — рассказали в пресс-службе флота. Катер уже прошел испытания: проверялись системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование и ходовые возможности.