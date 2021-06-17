facebook_pixel
    17 июня 2021, 13:45

    Состав Черноморского флота пополнился гидрографическим катером

    Дарья Морозова

    Большой гидрографический катер проекта 23040Г «Борис Слободник» включили в состав Черноморского флота. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    Катер будет базироваться в Новороссийске.

    «В ближайшее время экипаж новостройки начнет отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач», — рассказали в пресс-службе флота.

    Катер уже прошел испытания: проверялись системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование и ходовые возможности.