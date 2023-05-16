Армия 16 мая 2023, 15:13 Сосредоточенный удар «Кинжалом» по ЗРК Patriot в Киеве попал на видео Удар ВС России по зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве сняли на видео

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Вооруженные силы России ночью 16 мая уничтожили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. В соцсетях показали кадры предполагаемого удара, сообщил RT.

На запись попал момент, когда в небо с небольшими перерывами из нескольких расположенных недалеко друг от друга точек в позиционном районе батареи ЗРК Patriot взмыли яркие шары. После небольшого затишья в 02:15 прогремел взрыв, и большая вспышка появилась у поверхности земли, в районе запусков.

Российские войска нанесли по Киеву сосредоточенный удар. Минобороны России сообщило, что гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили ЗРК Patriot.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 10 мая заявил, что американский комплекс сбил на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Представитель российской армии опроверг это заявление и связал с попыткой оправдать перерасход ВСУ боеприпасов к ЗРК.