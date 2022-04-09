«Сорвал провокации ВСУ». Минобороны РФ рассказало еще об одном герое спецоперации

Министерство обороны РФ опубликовало историю героического поступка участника спецоперации, сержанта Романа Ткачева. Действия сержанта «сорвали провокации в отношении российских войск».

Роман Ткачев был в составе механизированной колонны и находился в головном дозоре. Он обнаружил в ответвлении автодороги две боевые машины пехоты и около 20 украинских националистов со стрелковым оружием и гранатометами.

«Умело маневрируя на участке местности, Роман Ткачев первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. В дальнейшем, грамотно руководя действиями экипажа боевой машины, он уничтожил две БМП и часть живой силы противника», — сообщили в Минобороны.

В результате механизированная колонна смогла продолжить продвижение и выйти в назначенный район в установленное время.

В военном ведомстве отметили «смелость, решительность и профессионализм» сержанта Ткачева.

Сегодня отличившимся на спецоперации российским десантникам вручили Ордена Мужества.