Сопровождение российскими ПВО самолетов-разведчиков стран НАТО сняли на видео

На опубликованных кадрах можно увидеть летящие американский самолет Р-8А Poseidon и U-2S и германский Р-3С Orion.

Их появление зафиксировали радиолокационные средства разведки дежурных сил по ПВО российских флотов.

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. Там отметили, что нарушения государственной границы не было.