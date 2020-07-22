Сопровождение российскими ПВО самолетов-разведчиков стран НАТО сняли на видео
Самолеты-разведчики Германии и США пролетели сегодня над Черным и Балтийским морями. Для их сопровождения задействовали силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов. Об этом сообщил телеканал «Звезда» и опубликовал видео с места событий.
На опубликованных кадрах можно увидеть летящие американский самолет Р-8А Poseidon и U-2S и германский Р-3С Orion.
Их появление зафиксировали радиолокационные средства разведки дежурных сил по ПВО российских флотов.
«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. Там отметили, что нарушения государственной границы не было.