Солиста Московского оперного театра узнали среди мобилизованных во время выступления в казарме | 360°

Армия 05 ноября 2022, 17:44 Солиста Московского оперного театра узнали среди мобилизованных во время выступления в казарме URA.RU: Оперный певец Тюпа мог быть исполнителем песен в армейской казарме

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Солдат в оперном стиле спел для сослуживцев песни в казарме. Исполнителем мог оказаться тенор, солист Московского оперного театра Александр Тюпа, сообщил URA.RU.

В Сети появились кадры, на которых солдат в армейской телогрейке и штанах вышел в центр казармы и спел оперным голосом песню «Скажите, девушки, подружке вашей», которая известна в исполнении советского артиста Муслима Магомаева. На другом видео мужчина собрал вокруг себя сослуживцев и исполнил композицию «Смуглянка» из легендарного фильма СССР о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики».

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Предположительно, армейским артистом оказался оперный певец Александр Тюпа. Он является лауреатом разных международных конкурсов, а в его репертуаре партии: Ленского из «Евгения Онегина» Чайковского, Молодого цыгана из «Алеко» Рахманинова и Владимир Игоревич из оперы «Князь Игорь» Бородина.

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