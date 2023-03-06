Армия 06 марта 2023, 08:34 Солдаты ВСУ под Часов Яром подорвались на бракованных импортных снарядах Офицер ЛНР Марочко: под Часов Яром у ВСУ сдетонировали снаряды к РСЗО «Град» Сайт президента Украины

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Некачественные снаряды к реактивной системе залпового огня «Град» с иностранной маркировкой сдетонировали на позициях Вооруженных сил Украины под Часов Яром недалеко от Артемовска. Погибли два бойца, пострадали восемь, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после этого сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — объяснил офицер.

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Разведка выяснила, что установка БМ-21 «Град» вышла из строя. На собственных позициях из-за бракованных боеприпасов, по словам Андрея Марочко, погибли два бойца и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

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Западные страны передали ВСУ артиллерийские снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметров кустарного производства. В первых же боях военные заметили многочисленные следы брака, дефекты, факты несоответствия и некондиции. Андрей Марочко рассказал, что им приходится перебирать снаряды вручную.