06 марта 2023, 08:34
Солдаты ВСУ под Часов Яром подорвались на бракованных импортных снарядах
Офицер ЛНР Марочко: под Часов Яром у ВСУ сдетонировали снаряды к РСЗО «Град»
Некачественные снаряды к реактивной системе залпового огня «Град» с иностранной маркировкой сдетонировали на позициях Вооруженных сил Украины под Часов Яром недалеко от Артемовска. Погибли два бойца, пострадали восемь, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после этого сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — объяснил офицер.
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Разведка выяснила, что установка БМ-21 «Град» вышла из строя. На собственных позициях из-за бракованных боеприпасов, по словам Андрея Марочко, погибли два бойца и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.
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Западные страны передали ВСУ артиллерийские снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметров кустарного производства. В первых же боях военные заметили многочисленные следы брака, дефекты, факты несоответствия и некондиции. Андрей Марочко рассказал, что им приходится перебирать снаряды вручную.
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