Армия 15 июня 2023, 21:59 «Солдаты превращаются в кости». Российский военный рассказал о четырех месяцах в украинском плену Ura.ru: российский солдат рассказал, что в украинском плену их плохо кормили и избивали РИА «Новости»

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Российский военнослужащий, которого недавно обменяли из украинского плена, рассказал Ura.ru, через какие испытания ему пришлось пройти за четыре месяца в застенках. Боец сейчас находится в одной из клиник Екатеринбурга на реабилитации.

Анатолий рассказал изданию, что родился в Макеевке. Когда президент России Владимир Путин объявил о спецоперации, пошел добровольцем защищать свою Родину. Несколько месяцев боец провел на территории Донбасса, потом его бригаду перевели в Херсон. Там его ранили в ногу и взяли в плен.

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Украинские врачи в плену установили на ногу копрессионно-дистракционный аппарат Илизарова, нога долго не заживала. Но даже такого — раненого и недееспособного — надзиратели ВСУ подвергали избиению.

«Члены ВСУ, которые курировали пленных российских солдат, постоянно избивали меня. Могли спокойно пнуть по травмированной ноге. Честно, я уже и не верил, что ногу получится сохранить. Любая травма могла стать фатальной, вплоть до ампутации конечности», — поделился солдат.

Анатолий отметил, что в плену русских солдат постоянно избивали и очень плохо кормили, «чтоб не сдох». Периодически морили голодом, что не способствовало улучшению здоровья.

«Солдаты превращаются в кости. Внешне пленные ничем не отличаются от узников концлагерей», — рассказал боец.

Военный уже не верил, что сможет выбраться из плена, обмен пленными срывался трижды. Россиянам внушали, что страна забыла про них. Но в итоге Анатолий все же оказался на реабилитации в Екатеринбурге, Россия не забыла своих воинов.