Армия 05 июня 2023, 11:27 Солдат-срочников в Белгородской области предложили приравнять к участникам боевых действий ЛДПР предложила признать срочников в Белгородской области участниками боевых действий РИА «Новости»

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Оборонявшие Белгородскую область от украинских войск солдаты-срочники должны получить статус участников боевых действий и положенные льготы. С такой идеей выступил в своем Telegram-канале руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

По его словам, партия начала прорабатывать правовой механизм. Леонид Слуцкий призвал Минобороны оперативно подключиться, ведь защищавшие приграничный регион солдаты показали себя героями, заслужили награды и льготы.

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«[Начали проработку механизма], чтобы срочники, бившие врага в Белгородской области, были признаны участниками боевых действий и получили все причитающиеся по закону выплаты», — заявил депутат.

В конце мая украинские войска усилили нападения на Белгородскую область. В Грайворонский округ проникли диверсанты, Шебекинский городской округ непрерывно обстреливали. В ночь на 5 июня пострадал один мирный житель, дрон сбросил взрывное устройство на объект энергетики.