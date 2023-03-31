Армия 31 марта 2023, 07:16 Солдат-срочников оставят служить на территории России Начальник управления Генштаба Цимлянский: срочники призыва-2023 останутся служить в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Призванные в весеннюю кампанию 2023 года солдаты-срочники останутся в России. Их распределят по пунктам постоянной дислокации, сказал на брифинге Минобороны начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — объявил он.

Реклама

Начальник управления добавил, что треть из них отправят в учебные соединения и воинские части на срок до пяти месяцев. Они научатся там работать с современной военной техникой и получат военно-учетную специальность. Владимир Цимлянский заверил, что после демобилизации солдаты-срочники вернутся домой.

Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Впервые Генштаб получил данные из разных ведомств в электронном виде. Повестки призывникам тоже решили раздавать через интернет в случае технической возможности. На воинский учет с начала года поставили более 700 тысяч человек.