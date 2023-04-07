Армия 07 апреля 2023, 10:02 Солдат-срочников могут задействовать в миротворческих миссиях — Картаполов Депутат Картаполов: солдатам-срочникам миротворческих миссий поручат упрощенные задачи РИА «Новости»

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Российские солдаты-срочники в случае принятия закона смогут присоединиться к миротворческим миссиям. Им поручат простые задачи, например, управление автомобилем или приготовление пищи, рассказал Ura.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект рассмотрели в первом чтении. Его авторы предложили разрешить солдатам проходить специальную подготовку и служить в миротворческом контингенте. Андрей Картаполов объяснил, что участников миротворческих миссий относят к разным категориям — одни с оружием в руках выполняют боевые задачи с риском для жизни, а другие занимаются тем же, что и в условиях мирного времени. Срочников отнесут ко второй категории.

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«Речь идет о том, что срочники, прошедшие дополнительную подготовку, смогут привлекаться к выполнению упрощенных задач. Грубо говоря, водителями, поварами», — сказал депутат.

В России 1 апреля началась весенняя призывная кампания. В армию отправятся 147 тысяч человек. Представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский объявил, что они останутся в России и не поедут в зону проведения спецоперации, а после демобилизации вернутся домой.