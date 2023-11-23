Армия 23 ноября 2023, 14:38 Солдат-добровольцев предложили наказывать сроками за неисполнение приказов Комитет Госдумы поддержал законопроект о наказании добровольцев РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и поддержал законопроект о распространении уголовного наказания за неисполнение приказа, самовольное оставление части и другие преступления против службы на добровольцев. Решение опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона. <…> Предложить Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка ее работы для рассмотрения в первом чтении на 28 ноября 2023 года», — постановили члены комитета.

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Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым разработала законопроект о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части наказания за преступления против военной службы.

Отдельные положения предложили распространить на участников добровольческих формирований. Например, наказывать их за оставление части, неисполнение приказа, симуляцию болезни для уклонения от службы и другие правонарушения наравне со срочниками, контрактниками и офицерами запаса во время военных сборов.

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