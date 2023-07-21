Армия 21 июля 2023, 21:21 Сохранение призыва в армию с 18 лет не устроило Совет Федерации Сенатор Бондарев напомнил о позициях Путина и Шойгу о призыве в армию с 21 года РИА «Новости»

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Законопроект об изменении призывного возраста требует четкого закрепления нижней и верхней планки. О том, что депутаты внесли поправку о сохранении призыва с 18 лет, в Совете Федерации никто не знал и принимать его в таком виде не станут. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что законопроекту нужно вернуть тот вид, о котором говорили президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу. Бондарев напомнил, что речь шла о том, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет.

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«Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», — написал Бондарев.

Сенатор добавил, что право поступления на военную службу с 18 лет должно сохраниться, но быть добровольным и только в том случае, если россиянина призывная комиссия признают годным к военной службе.

Бондарев подчеркнул, что если Госдума примет законопроект до 27 июля, то Совет Федерации готов его рассмотреть на пленарном заседании на следующий день. Но только при условии, что нижняя возрастная планка останется на уровне 21 года.

О внесенной поправке в законопроект о призывном возрасте, что до 30 лет увеличится только верхний предел заявил председатель комитета Госдумы по обороны Андрей Картаполов. Он пояснил, что сейчас очень много молодых ребят хотят идти служить в армию с 18 лет и такую возможность для них надо сохранить.