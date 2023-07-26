Армия 26 июля 2023, 14:29 Собянин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Мэр Москвы Собянин пообщался с будущими контрактниками в пункте отбора на военную службу Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве продолжает работу единый пункт по отбору призывников на военную службу по контракту. Мэр столицы Сергей Собянин посетил учреждение и пообщался с будущими солдатами российской армии.

«Благодарен ребятам за их выбор и самоотверженную работу», — написал он в своем Telegram.

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Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом № 5. В нем работают волонтеры и военные, которые записывают желающих в ряды российской армии по контракту. Там же им предоставляют полную информацию о льготах и выплатах, а также проводят медобследование и оценивают физическую подготовку будущих солдат.

Мэр города не только поддержал мужчин, но и проверил ход строительства нового здания объединенного военного комиссариата на северо-востоке столицы.

«Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — подчеркнул Собянин.

В здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. Строительство планируют завершить весной 2024 года.

Ранее будущие контрактники из Москвы рассказали о своей мотивации пойти на службу.