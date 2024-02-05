Армия 05 февраля 2024, 17:01 Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в Москве Мэр Москвы Собянин и министр обороны Шойгу встретились с контрактниками в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли в столичный единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там они пообщались с будущими защитниками Родины, сообщил информационный центр столичного правительства.

Глава города и генерал армии во время визита осмотрели новое здание московского военкомата, в котором размещен единый призывной пункт на военную службу. Его открыли в апреле прошлого года в Северо-Восточном округе столице на улице Яблочкова в доме № 5 строении 1.

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В пункте провели ремонт и установили системы электронной очереди, а также фотокабины. Врачам дали доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Для работы с потенциальными контрактниками создали специальное программное обеспечение.

Работа в закрытом защищенном контуре с трехфакторной аутентификацией обеспечивает сохранность личных данных.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа. В рамках визита глава ведомства проверил, как проходит процесс модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны России в Подмосковье.