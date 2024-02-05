Армия 05 февраля 2024, 23:50 Со сломанными руками и позвоночником. Экипаж сбитого Су-34 сумел спастись благодаря вере Штурман сбитого Су-34 рассказал, как экипажу удалось выжить и выйти к своим MOD Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

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Экипаж сбитого в зоне СВО российского бомбардировщика Су-34 был готов умереть, но летчик и штурман смогли выжить и выйти к своим. Штурман эскадрильи майор Дмитрий Коптилов рассказал Telegram-каналу «Герои спецоперации Z», как военным удалось спастись с поломанными руками и компрессионным переломом позвоночника.

ВСУ сбили Су-34 из ПЗРК 24 сентября 2022 года. Командир экипажа старший лейтенант Петр Каштанов успел дернуть рукоятку и катапультировать экипаж. От момента катапультирования до взрыва самолета прошло не более трех секунд, рассказал штурман. Коптилов отметил, что они не успели подготовиться к катапультированию, как положено, самолет покидали экстренно — их подбили на высоте 25 метров. Летчики еще висели в воздухе, когда машина врезалась в землю и взорвалась.

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«Приземлился я без сознания. Летчик мой подбежал, снял с меня шлем, я очнулся. Дальше мы форсировали небольшой водоем, чтобы уйти от места приземления», — рассказал Коптилов.

У обоих были сломаны правые руки, у Коптилова произошел компрессионный перелом позвоночника. Штурман достал гранату, летчик выдернул из нее чеку — они были готовы умереть.

Российская артиллерия начала отгонять ВСУ от места приземления экипажа и открыла огонь по противнику. Штурман отметил, что это был ад, «все летало». Им повезло, взрывы их не зацепили.

В кустах российские летчики пролежали до вечера, в сумерках решили двигаться к своим. Шли полями на восток. Коптилов отметил, что несмотря на ранения, им повезло — ноги были целы.

К своим летчики вышли к 9:30 утра, пройдя 30 километров. Коптилов отметил, что выдохнули с облегчением, когда на танке у поселка увидели символ Z.

«Сработало, наверное, в подсознании, что надо выжить любой ценой», — признался Коптилов.

Командира экипажа Петра Каштанова удостоили звания Героя России, штурмана Дмитрия Коптилова наградили орденом Мужества.