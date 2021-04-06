СNN: Россия нарастила беспрецедентную военную мощь в Арктике

Россия испытывает в Арктике новейшее вооружение и наращивает в регионе беспрецедентную военную мощь. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Журналисты изучили спутниковые снимки, на которых показано, что Россия активно укрепляет аэродромы и модернизирует свои военные базы на арктическом побережье, наращивает присутствие техники и истребителей. Телеканал пришел к выводу, что Москва таким образом укрепляет безопасность северной части страны. CNN также связал это с планами России по запуску судоходства по Северному морскому пути.

Особое беспокойство у американских экспертов вызывает межконтинентальная ядерная торпеда «Посейдон». Ранее в Госдепартаменте заявляли, что эти подводные беспилотники способны вызвать цунами и затопить американские города.

Издание Вusinеss Insidеr ранее выпустило материал, посвященный тому, как за последние 20 лет России удалось продвинуться в создании самых высокотехнологичных кораблей в мире. В статье отмечалось, что Россия на сегодняшний день контролирует все морские перемещения Запада в Арктике и на Ближнем Востоке.