Снайперы ЗВО попали в пятирублевую мишень с 800 метров. Видео

Российские снайперы попали в мишень размером с монету. Выстрел в цель они сделали с 800 метров. Тренировку по точности стрельбы провели на подмосковном полигоне Алабино.

В Московскую область приехали стрелки гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Снайперы должны были не просто поразить мишень — стрелять пришлось в цифру от 0 до 10 в центре. По своим размерам цель была не больше пятирублевой монеты. Стреляли военные из снайперских винтовок Драгунова.

В ротно-тактических учениях на Алабино приняли участие около 100 военнослужащих и 90 единиц вооружения.

В ноябре 2019 года снайпер из России побил мировой рекорд. Он превзошел всех по дальности выстрела в ночное время. Сергей Шмаков пять раз попал в мишень 60×60 сантиметров с расстояния 1920 метров.