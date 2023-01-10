Армия 10 января 2023, 09:06 Снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО начали производить в России РИА «Новости»: для Вооруженных сил России начали производить винтовку под патрон НАТО РИА «Новости»

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Новую самозарядную снайперскую винтовку под патрон НАТО начали производить в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС России», — рассказал собеседник агентства.

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По словам источника, новая винтовка получила название «Счетчик». Ее передадут различным подразделениям Вооруженных сил России и Росгвардии.

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Ранее в Японии назвали самое неуловимое для США российское оружие. По мнению военного эксперта Масаки Такабэ, российскую ракету «Авангард» не смогут перехватить самые передовые американские ПВО.

Между тем Украина уличила Запад в поставках оружия с истекшим сроком годности. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Тем не менее официальный Киев не теряет надежды получить системы ПРО Patriot, которые обещали поставить США.