Армия 14 апреля 2023, 09:07 Снайперский комплекс 6С8 помог стрелку из России ликвидировать двух военнослужащих ВСУ РИА «Новости»: боец из России ликвидировал из винтовки 6С8 наблюдателя и снайпера ВСУ РИА «Новости»

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Офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о работе с комплексом 6С8. Винтовка помогла российскому снайперу под его руководством устранить корректировщика-наблюдателя и стрелка Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщило РИА «Новости».

Снайперский комплекс 6С8 калибра 12,7 миллиметра стреляет на расстояние до полутора километров. Он тяжелый, но, по словам военного, эффективный. Иногда снайперу приходилось по три-шесть раз за ночь менять позиции в радиусе 150 метров с винтовкой весом около 12,5 килограмма, но он все равно успешно попадал в цель.

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«Из последних позиций — мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб», — сказал Бык.

Современная винтовка помогла военным бить по высокоприоритетным целям, сообщили в Рособоронэкспорте. Снайперский комплекс модификации 6С8 оснастили оптическим и ночным прицелами, возможностью стрелять боеприпасами 12,7 на 108 миллиметров.

Российские военные в зоне проведения спецоперации также использовали снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» компании Lobaev Arms такого же калибра.