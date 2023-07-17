Армия 17 июля 2023, 08:57 Снайперские винтовки для новичков начали выпускать в России Lobaev Arms запустила производство самозарядной винтовки для новичков «Зверобой» РИА «Новости»

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В России стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки для новичков «Зверобой». Стрелки смогут попадать в цели на расстоянии более двух километров, сообщил РИА «Новости» основатель оружейной марки Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск „самозарядки“ в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной ранее», — сказал он.

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Рабочее название «Зверобой» для новой винтовки выбрали пользователи соцсетей. Ее особенностью, по словам Владислава Лобаева, стала возможность даже для неопытных стрелков поражать цели на расстоянии двух и более километров. В этом помог быстрый повтор выстрела.

Кучность стрельбы из винтовки составила 0,5 угловой минуты, а патрон — Cheytac, сделанный только из российских комплектующих. Lobaev Arms уже наладила их серийное производство, поэтому решила запустить сборку «Зверобоя» раньше срока.

Российские войска применили в зоне спецоперации винтовки «Опустошитель» и крупнокалиберную «Сумрак». Последняя считается самой дальнобойной в мире.