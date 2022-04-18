Украинские военнослужащие оборудовали огневые точки прямо в домах в Мариуполе. При этом они использовали местных жителей в качестве живого щита. Об этом заявил проживший всю жизнь в этом городе Николай.

Он обратился к бывшему мэру Мариуполя Вадиму Бойченко. Мариуполец заявил, что градоначальник отсутствовал в населенном пункте в самое сложное время.

«Где вы были все эти, уважаемый мой, все эти месяцы? Вы сказали, что все будет хорошо. Почти все машины МЧС были забраны Вооруженными силами Украины», — заявил он.

По его словами, один из военных сидел в пожарной машине, видя, как рядом горел дом, и улыбался. По его словам, даже в годы Великой Отечественной войны пожарные работали.

"А тут вся служба была уничтожена. 90% или более домов уничтожены в Мариуполе», — заявил Николай.

Он обратил внимание на находящиеся рядом с ним четырнадцатиэтажные дома, откуда стреляли боевики «Азова»*.

«Доблестные войны ставили туда минометы, сверху стреляли», — уточнил мужчина.

Ранее появились кадры из освобожденного от ВСУ порта в Мариуполе. Он сейчас обслуживает по крайней мере два грузовых судна.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.