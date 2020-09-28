СМИ заподозрили Армению в распространении фейков о пленном генерале

Накануне СМИ сообщили, что солдаты Армии обороны Нагорно-Карабахской республики захватили в плен Маиса Бархударова. Представители азербайджанского издания считают, что эта информация является недостоверной.

Сам Бардухаров заявил, что контрнаступательная операция по «предотвращению нападения противника успешно продолжается», информирует «Политика сегодня».

«Наша армия обладает высоким боевым духом и с мужеством выполняет задачу по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови», — отметил генерал.

Он подчеркнул, что целью армии является полностью ликвидировать и победить противника.