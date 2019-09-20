СМИ: Военкоматы начнут призывать в армию незарегистрированных граждан

Таким образом, с одной стороны, ведомство прикроет основной способ уклонения от прохождения службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог сделать этого ранее из-за проблем с регистрацией.

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Сейчас значительное количество призывников, переезжающих в другой город на учебу или работу, не могут по разным причинам получить регистрацию. В следствии этого, их не имеют права поставить на учет в местном военкомате.

Как ожидается, поправки вступят в силу уже в конце текущего года, сообщили три источника в Минобороны.

Выявлять таких «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены с помощью информации, полученной от учебных заведений и предприятий. Призывников станут ставить на учет «по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)», говорится в материале.