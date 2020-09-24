СМИ: в Балтийское море вошел корабль ВМС США

По данным журналистов, судно Bruce Heezer прошло пролив Эресунн между Данией и Швецией. После этого корабль вошел в акваторию Балтийского моря. К югу от Швеции на судне отключили транспондер, который передает координаты его геопозиции, пишет сайт «Аргументы и Факты».

Корабль USNS Bruce Heezer официально является океанографическим исследовательским. Это судно класса Pathfinder. На нем установлена инновационная разведывательная и «исследовательская» техника.