СМИ: в Балтийское море вошел корабль ВМС США
Разведывательное судно ВМС США вошло в Балтийское море в четверг, 25 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы идентификации судов AIS.
По данным журналистов, судно Bruce Heezer прошло пролив Эресунн между Данией и Швецией. После этого корабль вошел в акваторию Балтийского моря. К югу от Швеции на судне отключили транспондер, который передает координаты его геопозиции, пишет сайт «Аргументы и Факты».
Корабль USNS Bruce Heezer официально является океанографическим исследовательским. Это судно класса Pathfinder. На нем установлена инновационная разведывательная и «исследовательская» техника.