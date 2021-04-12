СМИ узнали подробности о расширении боевых возможностей Су-34

На российские фронтовые бомбардировщики Су-34 установили новые универсальные разведывательные комплексы. На борту некоторых боевых машин появились универсальные контейнеры для оптико-электронной и радиолокационной разведки. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в авиастроительной отрасли.

«Новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве», — приводит агентство слова собеседника.

По словам источника, эти контейнеры существенно повышают возможности самолетов по обнаружению наземных и надводных целей всех типов. Теперь Су-34 могут определить точные координаты и другие параметры целей. Собеседник агентства добавил, что аппаратуру создали специалисты НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника».

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