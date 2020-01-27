СМИ узнали о поставке второго комплекса «Триумф» в Китай

«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов», — цитирует агентство свой источник.

Собеседник агентства также сообщил, что с момента подписания акта приема-передачи, то есть с декабря, начало действовать положение контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании техники российской стороной.

Комплект зенитных ракетных систем, по информации источника, доставили морским путем на нескольких судах. Первые части отправили в Китай в июле 2019 года.

Россия заключила с Китаем контракт на поставку двух полковых комплектов систем «Триумф». Первый доставили в КНР весной 2018 года, Китай уже успел его испытать.