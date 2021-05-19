СМИ узнали о планах вооружить российских летчиков пистолетами-пулеметами

Стрелковое оружие впервые хотят включить в комплекты выживания российских военных летчиков. У них может появиться пистолет Лебедева и пистолет-пулемет ППК-20. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли.

Один из них рассказал, что включить два стрелковых оружия в аварийный запас поручил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что в начале 2021 года прошли военно-технические эксперименты. В них были задействованы несколько десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Они, по данным закрытого опроса, поставили наивысший бал комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК. Собеседник добавил, что в испытаниях участвовали четыре компании-производителя стрелкового оружия из России.

«Сейчас ожидается, что командование Воздушно-космических сил утвердит своим решением выбор военных летчиков о принятии на снабжение нового комплекта оружия», — отметил он.

Оба собеседника агентства уточнили, что стрелковое оружие появится в комплекте выживания всей линейки российских боевых самолетов. В частности, у истребителей Су-27, Су-35, Су-30СМ, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, а также у фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34.

В носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации на сегодняшний день входят продукты, аптечка, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. НАЗ находится в катапультируемом кресле, крепится к подвесной системе летчика.