СМИ узнали характеристики новых десантных кораблей России

Российские военные уже в следующем году получат на вооружение первые универсальные десантные корабли. Техника сможет перевозить одновременно 900 морпехов, а также размещать более 20 вертолетов.

Высадку российского десанта на аэродроме США в Сирии сняли на видео Подробнее

«Универсальный десантный корабль (УДК) этого проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров», — рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Собеседник агентства добавил, что на корабле смогут размещаться до двух батальонов морской пехоты, то есть порядка 900 военнослужащих.

По словам другого источника, водоизмещение судна планировалось сделать меньше, чем будет в итоге. Раньше речь шла о цифре в 15 тысяч тонн, но вертолетоносец будет иметь водоизмещение порядка 25 тысяч тонн. При этом длина корабля составит 220 метров.

«ВМФ выдал тактико-техническое задание на два универсальных десантных корабля, которые собираются заложить в мае 2020 года на крымском заводе „Залив“», — отметил собеседник.

О создании двух российских универсальных десантных кораблей стало известно в начале осени. Позже сообщения о планах на строительство судов подтвердила замминистра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян. Ожидается, что УДК заложат именно в Крыму.