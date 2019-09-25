СМИ: Ту-160 может оказаться реальной угрозой для НАТО

Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой Подробнее

Так издание прокомментировало сопровождение российских истребителей-ракетоносцев западными военными самолетами в сентябре этого года. Еженедельник отметил, что Ту-160 имеет большой арсенал «воспитательных средств».

В ответ на грубость сил НАТО ракетоносец может показать реальную «кузькину мать», которая способна «внести существенные изменения в ландшафт любого континента и даже «отредактировать список городов и стран» на карте мира.

Плановый полет двух самолетов Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря прошел 17 сентября. Он продолжался более семи часов. В это время истребители РФ сопровождали военные лайнеры пяти государств. Это были истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

Тем не менее в Минобороны России отметили, что российские самолеты выполнили запланированную программу. После этого экипажи ВКС РФ вернулись на аэродром базирования.