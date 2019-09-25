  • СМИ: Ту-160 может оказаться реальной угрозой для НАТО

    25 сентября 2019, 10:44

    Наза Салех Захи

    Российский стратегический ракетоносец Ту-160, который летчики называют «Белым лебедем», может оказаться реальной угрозой для Запада. При желании он способен «отредактировать» число государств на карте мира. Об этом написал еженедельник «Звезда».
    СМИ: Ту-160 может оказаться реальной угрозой для НАТО

    Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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    Так издание прокомментировало сопровождение российских истребителей-ракетоносцев западными военными самолетами в сентябре этого года. Еженедельник отметил, что Ту-160 имеет большой арсенал «воспитательных средств».

    В ответ на грубость сил НАТО ракетоносец может показать реальную «кузькину мать», которая способна «внести существенные изменения в ландшафт любого континента и даже «отредактировать список городов и стран» на карте мира.

    Плановый полет двух самолетов Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря прошел 17 сентября. Он продолжался более семи часов. В это время истребители РФ сопровождали военные лайнеры пяти государств. Это были истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

    Тем не менее в Минобороны России отметили, что российские самолеты выполнили запланированную программу. После этого экипажи ВКС РФ вернулись на аэродром базирования.