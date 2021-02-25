СМИ: танк «Армата» впервые в истории обнаружил цели без участия экипажа

Система управления огнем танка Т-14 «Армата» первый раз в истории танкостроения показала на испытаниях способность находить и распознавать цели на поле боя без участия экипажа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Система управления огнем (СУО) „Арматы“ имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и так далее», — рассказал источник.

Он добавил, что элементы искусственного интеллекта дают возможность бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели «на фоне сложной подстилающей поверхности» распознавать их, проводить селекцию по приоритету, а также брать на сопровождение.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о поражении все так же принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, в том числе в иностранных танках, на данный момент есть только автомат сопровождения цели. То есть экипаж находит и выбирает вручную объект для сопровождения.

Поставки новых танков Т-14 «Армата» в ВС России начнутся до конца 2021 года.