СМИ: Су-57 научат управлять группой беспилотников

Российский многофункциональный истребитель Су-57 доработают для управления группой малых беспилотников. Нести летательные аппараты боевой самолет будет на своей внутренней и внешней подвесках.

Разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, рассказал источник РИА «Новости» в авиастроительной отрасли, началась.

«Создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», — добавил он.

Один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десяти беспилотников разведывательного и ударного назначения, которые будут взаимодействовать не только с главным бортовым комплексом, но и между собой.

По словам источника агентства, планируется, что боевой самолет Су-57 будет сбрасывать беспилотники, которые создадут помехи для радаров системы ПВО врага и перегружать ее информационные каналы как ложные цели. Также дроны смогут атаковать зенитные комплексы.